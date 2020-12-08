NI рассказал, как избежать войны между Россией и НАТО

Между Россией и НАТО может начаться вооруженный конфликт из-за чрезвычайных происшествий и недоразумений между военными. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

Как отмечает издание, существует экспертная группа, которая работает над предотвращением возможной войны.

Специалисты считают необходимым усилить контакты между политиками и военными, разработать правила взаимодействия в открытом море и воздушном пространстве, а также укрепить доверие для безопасного взаимодействия в регионе Балтики.

Они также считают, что стоит усилить прозрачность в вопросах разработки новых видов вооружений и организации военных учений.

Газета отмечает, что ни Россия, ни альянс не хотят военного столкновения, но к нему может привести случайность.

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