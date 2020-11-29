В Карабах вернулись еще 1699 беженцев

В Степанакерт из Армении за сутки вернулись почти 1,7 тысячи беженцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве рассказали, что в Степанакерт в воскресенье, 29 ноября, было доставлено 1699 человек.

«Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения», — говорится в сообщении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. По итогам соглашений Азербайджану отошли несколько районов в Карабахе, которые более двух десятилетий находились под контролем НКР.

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