В Карабах вернулись еще 1699 беженцев
В Степанакерт из Армении за сутки вернулись почти 1,7 тысячи беженцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
В военном ведомстве рассказали, что в Степанакерт в воскресенье, 29 ноября, было доставлено 1699 человек.
«Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения», — говорится в сообщении.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. По итогам соглашений Азербайджану отошли несколько районов в Карабахе, которые более двух десятилетий находились под контролем НКР.
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