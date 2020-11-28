NYT: разведслужбы США обвиняют Израиль в убийстве иранского ученого

Американские разведслужбы обвиняют Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американских разведывательных службах.

По данным NYT, один американский чиновник и двое сотрудников разведывательных органов утверждают, что Израиль стоит за нападением на ученого.

При этом неизвестно, могли ли Соединенные Штаты быть осведомлены об операции заблаговременно. Израиль и США являются ближайшими союзниками и уже долгое время обмениваются разведданными в отношении Ирана.

Отмечается, что Белый дом и ЦРУ отказались давать газете комментарии по этому вопросу.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани также обвинил Израиль в причастности к убийству иранского физика-ядерщика.

Накануне стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

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