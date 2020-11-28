Иран призвал ООН осудить убийство своего физика-ядерщика

ООН должна строжайшим образом осудить убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сказано в письме постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи, выдержки из которого приводит РИА «Новости».

Послание адресовано председателю СБ ООН и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Дипломат подчеркнул в своем обращении, что «трусливое убийство мученика Фахризаде», признаки которого указывают на ответственность Израиля, является еще одной отчаянной попыткой «посеять хаос» на Ближнем Востоке, а также «подорвать научно-техническое развитие Ирана».

Тахт-Раванчи также заявил, что Тегеран самым решительным образом осуждает «преступное» убийство ученого и рассчитывает, что ООН осудят этот «бесчеловечный террористический акт и примут необходимые меры против его исполнителей».

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

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