СМИ: Байден может назначить экс-руководителя СЕНТКОМ Остина на пост главы Пентагона

Демократ Джо Байден, объявивший себя победителем президентских выборов в США, рассматривает отставного генерала Ллойда Остина в качестве одного из кандидатов на должность министра обороны страны. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается, в 2013-2016 годах Остин стоял во главе Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ). В случае утверждения его кандидатуры, то он будет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона.

По данным источников, в списке претендентов на пост главы военного ведомства есть и Джей Джонсон, который с 2013 по 2017 год был главой Министерства внутренней безопасности. Собеседники издания указали, что Байден также рассматривает на эту должность сенатора от штата Иллинойс Тэмми Дакуорта и экс-замминистра обороны по политике Мишель Флорной.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Антироссийские кандидаты: кого Джо Байден возьмет в Белый дом

— От Трампа к Байдену: как передают власть в США

— Байден выбрал госсекретаря, советника по нацбезопасности и постпреда при ООН