Москва не исключает возможности выхода из Договора по открытому небу

Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что Москва может выйти из Договора по открытому небу, если партнеры не будут выполнять обязательства по соглашению. Об этом он сказал РИА «Новости».

По его словам, дальнейшие действия российской стороны по ДОН зависят от настроя на сотрудничество других участников договора.

«Если США решат вернуться в Договор по открытому небу, им придется делать это на худших условиях и на общих основаниях», — сказал Рябков.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из ДОН.

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