Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет

Президент России Владимир Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за десять лет. Его цитирует РИА Новости.

«Экономические показатели говорят сами за себя. За десять лет совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов», — сказал российский лидер во время юбилейного саммита ЕАЭС в Москве.

Вместе с тем он заявил, что товарооборот с третьими странами увеличился на 60% — с $579 млрд до $923 млрд. По словам политика, положительная макроэкономическая динамика союза сохраняется в нынешнем году.

Путин также отметил, что ЕАЭС стал одним из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Евразийский экономический союз является динамичной и эффективной интеграционной структурой, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Это в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников этого объединения, продолжил глава РФ.

Также Путин рассказал, что он и его коллеги из ЕАЭС констатировали очень хорошие показатели развития экономик стран, входящих в союз.

«На деле это помогает обеспечить стабильное, устойчивое экономическое развитие как государств пятерки, так и евразийского региона в целом, ведет к повышению качества жизни и благосостояния граждан», — добавил он.

Незадолго до этого стало известно, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили с глазу на глаз перед началом саммита Евразийского экономического союза.

Ранее Путин назвал систему расчетов в нацвалютах ЕАЭС перспективной.