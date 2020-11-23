Генсек НАТО поздравил Байдена с победой на президентских выборах
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил демократа Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США. Сообщение об этом появилось на сайте альянса.
«Генеральный секретарь сказал избранному президенту Байдену, что он рассчитывает на очень тесное сотрудничество с ним для дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой и подготовки встречи лидеров НАТО в следующем году», — говорится в сообщении.
Столтенберг также поблагодарил Байдена за его приверженность атлантическому курсу и заявил, что существование НАТО является основой коллективной безопасности в самых разных регионах планеты.
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