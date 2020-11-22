Израильский город Ашкелон подвергся ракетному обстрелу
Михаил Кириллов
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Радикалы из сектора Газа выпустили ракету по израильскому городу Ашкелон, в результате атаки пострадала одна из фабрик в промышленной зоне города. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя израильской полиции.
«В промышленной зоне на юге города Ашкелон полицейские саперы работают на месте падения ракеты, в результате которого было повреждено здание фабрики», — заявили в полиции.
Информации о раненых и погибших в результате атаки пока не поступало.
Ранее в Ашкелоне сработали сирены воздушной тревоги.
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