Израильский город Ашкелон подвергся ракетному обстрелу

Радикалы из сектора Газа выпустили ракету по израильскому городу Ашкелон, в результате атаки пострадала одна из фабрик в промышленной зоне города. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя израильской полиции.

«В промышленной зоне на юге города Ашкелон полицейские саперы работают на месте падения ракеты, в результате которого было повреждено здание фабрики», — заявили в полиции.

Информации о раненых и погибших в результате атаки пока не поступало.

Ранее в Ашкелоне сработали сирены воздушной тревоги.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Израиль два раза за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа

— Израиль сообщил о ракетном ударе по своей территории

— Израиль поразил военные цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракет