Военные Азербайджана вошли в Агдам в рамках соглашения по Карабаху
Ника Пикекатлет
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Министерство обороны Азербайджана заявило о прибытии своих военных в город Агдам. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что занятие города произошло в рамках трехстороннего соглашения президента России, Азербайджана и премьер-министра Армении.
В министерстве подчеркнули, что азербайджанские военные вошли в город в пятницу, 20 ноября, согласно плану.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
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