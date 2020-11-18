Нарышкин обвинил США в разжигании розни между народами Азербайджаном и Арменией

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что Соединение Штаты и союзники по альянсу НАТО пытаются разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении. Его цитирует РИА «Новости».

По мнению Нарышкина, страны НАТО раздражены достигнутым соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Карабахе, хотя и скрывают это. Кроме того, США и союзники раздосадованы тем, что «война остановлена при посредничестве Москвы».

«Ни Вашингтон, ни «единая Европа» не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе. В целях его «демонтажа» они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении», — заявил глава СВР.

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