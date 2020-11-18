Алиев: Россия и Турция будут участвовать в операциях по безопасности в Карабахе

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция будут участвовать в «операциях по обеспечению безопасности» в Карбахе, передает РИА «Новости».

По его словам, соседние в регионе страны поддержали такое заявление.

«Все наши соседи выразили поддержку этому заявлению. Двое из наших соседей – Россия и Турция — будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян», — сказал президент Азербайджана.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Часть армянских граждан восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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