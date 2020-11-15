Минобороны РФ: режим прекращения огня соблюдается в Карабахе

В Минобороны России сообщили, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, передает РИА «Новости».

«В настоящее время контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти – в северной», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве отметили, что в Карабахе продолжается обмен телами погибших в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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