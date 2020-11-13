Пашинян: для передвижения между НКР и Арменией создадут транспортный коридор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что жители непризнанного Нагорного Карабаха смогут посещать Армению через созданный транспортный коридор. Об этом сообщает Общественное телевидение.

По его словам, безопасность передвижения по данному коридору будет обеспечена российскими миротворцами.

«Жители Арцаха смогут ездить в Армению и обратно по транспортному коридору, безопасность которого обеспечивают российские миротворцы», — подчеркнул Пашинян.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заявил о полном прекращении боевых действий в Карабахе

— Путин: число жертв конфликта в Карабахе превысило 4 тыс. человек

— Пашинян назвал миротворцев гарантией невозобновления войны