Власти Грузии открыли воздушное пространство для российских миротворцев

Власти Грузии в виде исключения открыли свое воздушное пространство для самолетов с российскими миротворцами по просьбе Еревана и Баку. Об этом заявил РИА «Новости» специальный представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе.

«Часть контингента российских миротворцев по заранее согласованному, определенному и ограниченному периоду будут переведены в зону противостояния через грузинское воздушное пространство», — сказал Абашидзе.

Он отметил, что все партнеры Тбилиси были официально уведомлены об этом.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле рассказали о взаимодействии с Турцией по Карабаху

— Оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну

— Баку начал размещать полицейские участки на занятых территориях в Карабахе