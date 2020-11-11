Алиев: Азербайджан проведет учет нанесенного Арменией ущерба в Карабахе
Бернст Ю.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку проведет учет ущерба в Нагорном Карабахе, нанесенного Арменией, передает РИА «Новости».
Для этого будут привлечены международные эксперты, отметил Алиев.
Армянская сторона «выплатит компенсацию», добавил глава Азербайджана.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.
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