Алиев: Азербайджан проведет учет нанесенного Арменией ущерба в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку проведет учет ущерба в Нагорном Карабахе, нанесенного Арменией, передает РИА «Новости».

Для этого будут привлечены международные эксперты, отметил Алиев.

Армянская сторона «выплатит компенсацию», добавил глава Азербайджана.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.

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