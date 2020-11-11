МО Армении поблагодарило Россию за размещение миротворцев в НКР
Глава министерства обороны Армении Давид Тоноян прокомментировал принятые решение по урегулированию конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью армянскому Общественному телевидению.
Министр выразил благодарность российской стороне за размещение в зоне, где ранее велись боевые действия, миротворцев.
«Размещение миротворческих сил России (в Нагорном Карабахе. — «Газеты.Ru») — лучший вариант», — сказал Тоноян.
Кроме того, он рассказал, что план по размещению миротворческих сил из России на территории Карабаха разработали в короткие сроки.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.
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