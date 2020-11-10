Баку заверил, что виновные в инциденте с российским вертолетом будут наказаны

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Азербайджанская сторона заверила Москву в том, что инцидент с российским вертолетом будет оперативно расследован, а виновные будут наказаны. Об этом сообщило МИД России в официальном Telegram-канале ведомства.

«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», — отметили в МИД РФ.

9 ноября российский Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Инцидент произошел в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики. В результате погибли два члена экипажа. В Азербайджане признались, что Ми-24 случайно сбила армия страны. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что российский вертолет совершал полет в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело.

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