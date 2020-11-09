Армения представит к госнаградам погибших при крушении Ми-24 пилотов

Армения хочет посмертно наградить государственными наградами погибших над территорией страны пилотов российского вертолета Ми-24. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

По ее словам, вопрос о посмертном награждении военных будет решаться с российской стороной. «При согласии министерства обороны РФ они будут посмертно представлены к государственным наградам Армении», — добавила она в Facebook.

Также от имени Минобороны Армении она выразила соболезнования российскому военному ведомству и передала слова поддержки родным и близким погибших.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК около 17.30 мск 9 ноября. Инцидент произошел в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики. В результате случившегося погибли два члена экипажа. В Азербайджане признались, что армия страны случайно сбила российский вертолет Ми-24.

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