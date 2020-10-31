Алиев заявил об уничтожении в Карабахе военной техники Армении на $2,7 млрд
Азербайджанские вооруженные силы в ходе конфликта в Нагорном Карабахе ликвидировали военной техники Армении на сумму $2,7 млрд. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.
По его словам, это лишь первоначальный подсчет.
«Стоимость военной техники и боеприпасов, которые мы уничтожили и взяли в качестве военных трофеев, составляет $2,7 млрд. Откуда у них эти деньги, чтобы приобретать такое оружие? Армения - бедная страна», — сказал азербайджанский лидер, добавив, что бюджет Армении составляет менее $2 млрд, а ее внешний долг равен $8 млрд.
Кроме того, Алиев отметил, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ могли бы оказать действенное давление на Ереван, чтобы он исполнил резолюции Совбеза ООН. По его словам, страны-сопредседатели хотели «чтобы эта ситуация (нагорнокарабахский конфликт) так или иначе продолжалась», и были удовлетворены тем, «конфликт казался замороженным».
«Однако они не выполнили свой мандат в соответствии с решением ОБСЕ. Они должны были заставить Армению. Я думаю, что каждая из этих стран может послать Армении односторонний сигнал, к которому она должна прислушаться», — подчеркнул президент Азербайджана.
27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
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