В Баку опровергли обвинения в обстреле Степанакерта

Министерство обороны Азербайджана опровергло утверждения армянской стороны об обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Информация об этом - ложь, направленная на обострение ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявила об обстреле утром 31 октября вооруженными силами Азербайджана центрального рынка Степанакерт.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) ранее сообщили, что главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве 30 октября приняли решение не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорнокарабахского конфликта.

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