Пожилая женщина из Карабаха рассказала об издевательствах над пленными в Баку

Вернувшаяся из азербайджанского плена 85-летняя жительница карабахского города Гадрут Евгения Бабаян рассказала о пытках и издевательствах над пленными в Баку. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на видеозапись, опубликованную следственным комитетом страны.

Как рассказала женщина, она родилась и прожила всю свою жизнь на территории Карабаха. Во времена СССР она работала санитаркой в местной больнице. Муж Бабаян скончался шесть лет назад, последние годы она проживала вместе с сыном, который ушел на фронт после начала боев.

Утром 16 октября пенсионерка вышла из подвала своего дома, чтоб покормить кур, но увидела азербайджанских военных. Они вошли в дом и объявили, что отправят пожилую женщину в Баку.

В столице Азербайджана ей довелось побывать в трех отделах полиции, где, по ее словам, силовики издевались и убивали пленных армян.

«Везде со мной обращались, как с собакой. Я попросила у них воды, мне дали полчашки чая, передо мной бросили кусок сахара. Я сказала, что не буду пить чай, и что я не собака, а человек», — рассказала Бабаян.

По ее словам, пленных на камеру заставляли критиковать премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а тех, кто отказывался, жестоко избивали.

Так, женщина рассказала, что при ней полицейские сломали руки пожилому армянину, а молодого парня с мешком на голове избивали ногами. Позже обоим мужчинам перерезали горло.

«Затем меня перевели в больницу, где я пролежала 10 дней. Сотрудники Красного Креста принесли мне одежду. Потом через Грузию меня перевезли в Армению», — поделилась пенсионерка.

Ранее Баку передал Еревану тела 30 погибших солдат и офицеров. Вместе с трупами армянской стороне передали и Бабаян. Еще один пленный мирный житель Карабаха Миша Мелкумян оказался нетранспортабелен и скончался в плену при невыясненных обстоятельствах, отмечает агентство.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу регулярно подвергаются населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.