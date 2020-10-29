Карабах заявил об авиаударах со стороны Азербайджана по трем городам

Госслужба по ЧС в непризнанном Нагорном Карабахе заявила, что азербайджанская армия нанесла удары по трем городам. Об этом сообщается в Facebook службы.

Там уточнили, что от обстрелов пострадали Аскеран, Мартакерт и Мартуни.

Представители службы уточнили, что в результате обстрелов в городах есть большие разрушения, однако пострадавших среди населения нет.

Кроме того, госслужба по ЧС добавила, что почти во всех населенных пунктах Карабаха были включены сигналы воздушной тревоги.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ереван сообщил об авиаударах ВВС Азербайджана по Мартакерту

— Путин заявил, что в ситуации в Карабахе нет простых решений

— Эрдоган и Алиев созвонились и обсудили ситуацию в Карабахе