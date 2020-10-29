Ереван обвиняет Баку в передаче террористам контроля над частью фронта

Армения обвиняет Азербайджан в передаче контроля над частью фронта в Нагорном Карабахе террористам. Об этом заявил официальный представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян, сообщает Sputnik Армения.

По словам Ованнисяна, по некоторым направления боевых действий Баку «полностью передал контроль террористическим группировкам».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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