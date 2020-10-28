В НКР сообщили о смерти 59 своих военных за сутки
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщила о потере 59 своих военнослужащих за прошедшие сутки в боях с армией Азербайджана, передает РИА «Новости».
Так, по данным Степанакерта, жертвами конфликта с 27 сентября стали уже 1008 военнослужащих непризнанной республики.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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