Баку обвинил Армению в обстреле территории Азербайджана

Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в артиллерийском обстреле Тертерского района, который расположен у зоны боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

В азербайджанском министерстве заявили, что это произошло в 07.30 (06.30 мск), 28 октября.

«ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района», — указано в сообщении.

Ереван данное заявление пока не комментировал.

25 октября Госдеп США заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. По итогам переговоров они объявили о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе. Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября, в 08.00 (07.00 мск).

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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