Минобороны Армении сообщило об усилении обстрелов в Карабахе

Вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе резко возросла интенсивность огня. Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По его словам, обстановка на передовой резко обострилась с 17.00 (16.00 мск).

Азербайджанские силы применили ствольную и реактивную артиллерию, а также танки.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат.

Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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