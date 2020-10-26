Лавров: Россия против военного решения конфликта в Карабахе

Москва против военного решения конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе и призывает не раскручивать военный сценарий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия считает оба народа дружественными и братскими. Он также призвал «остудить эмоции» и перезапустить мирный процесс.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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