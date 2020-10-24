В Афганистане ликвидирован один из главарей «Аль-Каиды»*
Карина Казанцева
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Силы безопасности Афганистана в провинции Газни ликвидировали одного из главарей террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Абу Мухсина аль- Масри, пишет Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности страны.
Отмечается, что погибший значился в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований (ФБР) США.
Вашингтон обвинял Мухсина аль-Масри в материальной поддержке иностранной террористической организации и заговоре с целью убийства американских граждан.
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