Бывшая жена найденного мертвым экс-замглавы Минтруда РФ приехала на опознание

Бывшая супруга экс-заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра приехала в его особняк в Новой Москве, чтобы опознать тело. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что 50-летняя женщина прошла в дом после того, как получила разрешение от сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщил Telegram-канал Mash, экс-заместитель министра труда недавно женился второй раз. Его новой избранницей стала 33-летняя женщина, с которой он встречался как минимум с 2023 года. Как выяснили журналисты, после увольнения из Минтруда у бывшего чиновника начались проблемы с деньгами. На этом фоне Скляр якобы ссорился с супругой.

15 января было найдено тело экс-заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра. Оно находилось у входа в его частный дом в Новой Москве. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

По данным SHOT, перед своей смертью Скляр пожаловался бывшей коллеге на свою супругу. Он обвинил в своей гибели именно жену и предупредил знакомую, что, когда она будет читать послание, он будет уже мертв. Кого именно имел в виду экс-чиновник — первую или вторую жену — пока неясно.

Ранее экс-супруга Скляра отреагировала на его гибель.