Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба поставил российским женщинам в пример мусульманок, передает «Спорт-Экспресс».

«Мне понравилось выражение мусульман, которые говорят: «Наши женщины на улице спрятаны — но красивые дома». А в нашей стране женщина дома вся в мыле, но надо куда-то выйти — вот это бомба. Мы забываем суть, ищем похвалу не там», — сказал Дзюба.

Дзюба присоединился к тольяттинскому «Акрону» осенью 2024 года. В текущем сезоне он забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Акрон» идет на девятой строчке, набрав 21 балл.

Ране Дмитрий Губерниев резко ответил Дзюбе.