Общество

Защита задержанного в Польше российского археолога просит отложить его экстрадицию

Защита археолога Бутягина просит перенести заседание по экстрадиции на Украину
Алексей Даничев/РИА Новости

Защита российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше, просит отложить рассмотрение дела о его экстрадиции на Украину. Об этом сообщил журналистам адвокат Адам Доманьский, передает РИА Новости.

В данный момент в варшавском суде проходит заседание по делу Бутягина.

«Мы начали заседание с того, что подали заявление о перенесении срока заседания, аргументируя это необходимостью иметь время на ознакомление с материалами дела, перевод которых был передан господину Бутягину только сегодня», — сказал адвокат, отметив, что просит суд затребовать от Украины основания обвинений.

По словам Доманьского, Бутягина обвиняют в проведении археологических работ без разрешения, но это деяние не может быть основанием для экстрадиции, так как не является уголовно наказуемым.

Судом объявлен перерыв для рассмотрения заявлений.

Археолога Бутягина задержали в Варшаве по запросу Украины в декабре прошлого года. Украина считает незаконными археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми ученый руководит с 1999 года. Бутягина и его команду также обвиняют в уничтожении объектов крымского культурного наследия.

Ранее посла Польши вызвали в МИД РФ из-за задержания археолога.

