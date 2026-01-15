Вокруг зоопарка в Дели разгорелся скандал из-за сжигания шакала, пишет Independent.

Согласно письму Национального союза работников зоопарков, инцидент произошел после того, как четыре шакала сбежали из вольера через поврежденное ограждение. В профсоюзе утверждают, что побег стал следствием «грубой административной халатности, отсутствия надзора и несоблюдения стандартов безопасности со стороны руководства».

По данным профсоюза, один из шакалов забрел в вольер гималайского черного медведя. Сотрудник зоопарка, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что большинство животных впоследствии вернулись в вольер, однако один шакал остался на свободе и позже оказался в медвежьем вольере.

Для извлечения животного рабочие якобы засыпали в нору порошок чили, после чего подожгли ее. При этом, как утверждается, сотрудникам было приказано сжечь тело животного вместо того, чтобы направить его на обязательное вскрытие, предусмотренное законом.

В связи с серьезностью обвинений профсоюз призвал Министерство окружающей среды провести независимое расследование и временно отстранить предполагаемых причастных лиц. Также были запрошены записей камер видеонаблюдения, которые были названы «ключевыми электронными доказательствами».

После публикации письма представители Министерства окружающей среды посетили Зоопарк Дели. Директор заявил, что ранее подобных инцидентов зафиксировано не было, а численность шакалов соответствует официальным данным.

