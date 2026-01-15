В Польше заявили, что Сикорский парализует дипломатическую работу страны

Глава Бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью телеканалу wPolsce24 заявил, что глава МИД страны Радослав Сикорский парализует дипломатическую деятельность страны.

«Последние полтора года <...> министр Сикорский парализует польскую заграничную [дипломатическую] службу <...> Сикорский должен начать соблюдать закон, соблюдать конституцию, а конституция прямо говорит, что послов, полномочных представителей Польши за рубежом, назначает и отзывает президент», — отметил Пшидач.

Таким образом он прокомментировал отсутствие польских послов в нескольких десятках зарубежных дипломатических миссий. Кроме того, по словам Пшидача, Сикорскому не удается договориться по кандидатурам послов с действующим главой государства Каролем Навроцким так же, как и с предыдущим президентом Анджеем Дудой.

22 декабря в Гданьске закрылось последнее генеральное консульство Российской Федерации в Польше.

Таким образом, теперь консульское обслуживание граждан России и иностранцев на территории Польши возможно лишь в консульском отделе посольства в Варшаве.

Ранее в МИД заявили о закрытии генконсульство Польши в Иркутске.