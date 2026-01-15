Размер шрифта
Общество

В Дагестане суд приговорил трех застройщиков за кражу более 200 млн рублей

В Дагестане главы трех стройкомпаний получили до 8 лет за кражу 260 млн рублей
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Каспийский городской суд вынес приговор трем руководителям строительных компаний по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Как установило следствие, в 2015 году была создана группа, которая действовала через подконтрольное государственное учреждение — Республиканский центр по сейсмической безопасности. В преступную схему были вовлечены различные строительные фирмы. С 2016 по 2018 год участники группы искусственно завышали стоимость контрактов и вносили ложные данные в документы о выполненных работах.

Таким образом, по данным следствия, из бюджета похитили более 260 млн рублей.

В итоге суд признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Руководителю компании «Основа» назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Директору НПО «Плодоовощналадка» предстоит провести в колонии восемь лет и выплатить 700 тысяч рублей штрафа. Глава фирмы «Дагстройсервис» получил пять лет лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск правительства республики о возмещении причиненного ущерба.

Ранее СК возбудил дело о мошенничестве при выполнении госконтрактов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27628231_rnd_7",
    "video_id": "record::d1a58719-e847-45bd-bb3b-93005a012d41"
}
 
