Родственники второй жены Скляра обвинили его в избиениях супруги

Mash: экс-замминистра труда Скляр избивал свою вторую жену, сообщили родственники
Сергей Карпухин/ТАСС

Экс-замминистра труда Алексей Скляр избивал свою новую жену Алину, утверждают ее родственники. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Пара часто ссорилась, бывший чиновник бил супругу, срывая на ней злость. Даже когда она была беременна. Месяц назад 33-летняя Алина родила ребенка, но Алексей продолжал бить ее», — утверждает источник.

По словам родных Алины, они увезли ее обратно в Нальчик. Скляр звонил ей и просил вернуться, но та отказывалась.

15 января SHOT сообщил, что бывшего заместителя министра труда и социальной защиты России Алексея Скляра нашли мертвым в его частном доме в Москве. По данным источника канала, перед гибелью 50-летний Скляр разослал своим знакомым сообщения, в котором винил в случившемся супругу. Однако какую именно — нынешнюю или бывшую — не уточняется.

Скляр был женат дважды. Первая жена экс-заместителя главы Минтруда Алексея Скляра отказалась давать какие-либо комментарии журналистам о самоубийстве экс-супруга.

Ранее появились подробности о личной жизни замминистра Скляра.

