В МИД Армении назвали число беженцев из-за ситуации в Карабахе
Беженцами из-за последнего конфликта в Нагорном Карабахе стали около 90 тысяч человек, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в регионе было разрушено до 8 тысяч объектов инфраструктуры, живущие там люди потеряли свои дома и собственность.
«Города и деревни Нагорного Карабаха находятся под постоянным обстрелом — наземной, авиационной бомбежкой», — сказал Мнацаканян, выступая в Вашингтоне, в ходе своего рабочего визита в США.
Министр подчеркнул, что это должно закончиться.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
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