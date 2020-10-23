В НКР сообщили, что азербайджанские ВВС подвергли бомбардировке город Мартакерт
Власти НКР сообщили о воздушной бомбардировке азербайджанскими ВВС города Мартакерт в Карабахе, передает «Интерфакс».
«ВС Азербайджана подвергли бомбардировке Мартакерт. Применяется военная авиация», — сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям НКР.
Данных о пострадавших в результате бомбардировки не поступало.
Отмечается также, что несколько часов назад войска Азербайджана обстреляли из установок «Град» участок автодороги Карега-Бердзор вблизи границы с Арменией. В результате обстрела никто не пострадал.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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