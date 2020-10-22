Локальные бои идут по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что локальные бои с войсками Азербайджана продолжаются по всей линии соприкосновения в зоне конфликта, передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра НКР.

«На отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли. В данный момент бои местного значения идут по всем направлениям линии фронта. Кроме локальных боев», — сообщили в инфоцентре.

Отмечается, что минувшей ночью несколько диверсионных групп армии Азербайджана пытались перебраться через линию фронта в центральном направлении. Эти попытки были пресечены вооруженными силами НКР.

В целом, как отметили представители непризнанной республики, обстановка в регионе продолжает оставаться «стабильно напряженной».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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