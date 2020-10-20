Баку: с начала столкновений в Карабахе пострадали почти 300 жителей Азербайджана
С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе пострадали почти 300 мирных жителей Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокуратуру республики.
«В результате обстрела армянской стороной населенных пунктов с 27 сентября по настоящее время погиб 61 мирный житель, ранен 291», — сообщили в ведомстве.
По данным Баку, в результате конфликта материальный ущерб был нанесен 382 гражданским объектам, 1 941 частному дому и 90 жилым зданиям.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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