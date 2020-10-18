Пашинян: у Армении есть тела боевиков, которые сражались на стороне Баку

Ереван располагает телами боевиков с Ближнего востока, которые сражались на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Corriere della Sera.

По его словам, на мобильных устройствах наемников были обнаружены пропагандистские ролики с геолокацией на местах сражений, что доказывает их присутствие в зоне конфликта.

«У нас есть пропагандистские видеоролики джихадистов с геолокацией на месте военных действий. Также есть тела некоторых из них. В этом нет никаких сомнений. Доказательства уже опубликованы», — сказал Пашинян.

Он добавил, что власти России и Франции уже признали предоставленные Ереваном доказательства присутствия наемников, которые хотят устроить очередной геноцид армянского народа.

«Какое прекращение огня мы можем подписать с этими террористами? Мы подвергаемся нападению, мы должны защищаться», — добавил премьер.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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