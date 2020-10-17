Посол РФ: Трамп может помешать продлить ДСНВ после выборов в США

Президент США Дональд Трамп может помешать кандидату на пост главы государства Джо Байдену после победы на выборах продлить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), считает посол России в США Анатолий Антонов.

Об этом дипломат заявил в эфире Первого канала.

По мнению Антонова, действующая администрация Соединенных Штатов может принять меры, которые не позволят следующей администрации принять решение о продлении ДСНВ после выборов.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Продление СНВ-3: США отказались от предложения Путина

— CША обвинили РФ в отклонении от достигнутого соглашения по СНВ-3

— Российский посол обвинил США в искажении причины отказа РФ от предложений по СНВ-3