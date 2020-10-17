Посол РФ: Трамп может помешать продлить ДСНВ после выборов в США
Президент США Дональд Трамп может помешать кандидату на пост главы государства Джо Байдену после победы на выборах продлить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), считает посол России в США Анатолий Антонов.
Об этом дипломат заявил в эфире Первого канала.
По мнению Антонова, действующая администрация Соединенных Штатов может принять меры, которые не позволят следующей администрации принять решение о продлении ДСНВ после выборов.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Продление СНВ-3: США отказались от предложения Путина
— CША обвинили РФ в отклонении от достигнутого соглашения по СНВ-3
— Российский посол обвинил США в искажении причины отказа РФ от предложений по СНВ-3