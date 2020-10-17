CША обвинили РФ в отклонении от достигнутого соглашения по СНВ-3

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли обвинил Россию в том, что она отступила от достигнутого соглашения по продлению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, американская сторона приложила все усилия для продления данного договора.

«Разочаровывает, что Российская Федерация отступила от соглашения, которое впервые покрывало все ядерные боеголовки», — написал Биллингсли.

Он отметил, что эта сделка могла бы стать «исторической» и быть «благом для США, России и мира».

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить этот договор без каких-либо условий на год. США отказались от такого предложения.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рябков не ожидает соглашений по СНВ-3 до президентских выборов в США

— США надеются на достижение взаимопонимания в вопросе соглашения с РФ по СНВ-3

— США отказались от предложения Путина о продлении СНВ-3