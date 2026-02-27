СМИ сообщили, что сооснователь «Яндекса» отказался от российского гражданства

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданства спустя почти два года после продажи своей доли в компании, чтобы полностью сосредоточиться на развитии Nebius Group NV. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, на этой неделе миллиардер получил подтверждение того, что он больше не является гражданином РФ.

Как отмечает Bloomberg, Волож, имеющий израильский паспорт и проживший в России более десяти лет, превратил «Яндекс» в технологического гиганта, доминирующего на российском рынке поисковых систем и предлагающего услуги от заказа такси до электронной коммерции.

После начала российско-украинского конфликта «Яндекс» оказался под сильным давлением как в России, так и за рубежом. После раздела активов компании в 2024 году Волож возглавил международную компанию Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) со штаб-квартирой в Амстердаме.

Ранее компания Nebius Аркадия Воложа получила $17,4 млрд от Microsoft.