Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Создатель Readovka обратился к суду

Создатель Readovka Костылев в суде попросил учесть его состояние здоровья
Кристина Кормилицына/Фотохост-агентство РИА Новости

Создатель Readovka Алексей Костылев попросил в суде учесть его состояние здоровья после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, Костылев, который в суде представился ведущим канала Russia Today, «говорил обрывисто и попросил не отправлять его в СИЗО».

Следователь отметила, что вменяемый ему госконтракт был подписан Костылевым уже после тяжелой травмы, а после выписки он продолжил работу.

«Есть проблемы с координацией движений. Мы сейчас поднимались по лестнице…», — сказал Костылев.

После этого судья его прервала и сказала, что она «не доктор».

Адвокат создателя Readovka попросил отказать в ходатайстве и отправить Костылева под домашний арест в подмосковном Щелково, где есть дом у его супруги.

Костылеву вменяют хищение миллиарда рублей у министерства обороны России и неисполнение обязательств по государственным контрактам.

Он был задержан 27 февраля по подозрению в мошенничестве. 25 февраля его вызвали на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере и поместили в изолятор временного содержания. В Тверском суде Москвы рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Москве задержали зампредседателя правления «Газпром нефти» по подозрению в получении взяток.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!