Создатель Readovka обратился к суду

Создатель Readovka Костылев в суде попросил учесть его состояние здоровья

Создатель Readovka Алексей Костылев попросил в суде учесть его состояние здоровья после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, Костылев, который в суде представился ведущим канала Russia Today, «говорил обрывисто и попросил не отправлять его в СИЗО».

Следователь отметила, что вменяемый ему госконтракт был подписан Костылевым уже после тяжелой травмы, а после выписки он продолжил работу.

«Есть проблемы с координацией движений. Мы сейчас поднимались по лестнице…», — сказал Костылев.

После этого судья его прервала и сказала, что она «не доктор».

Адвокат создателя Readovka попросил отказать в ходатайстве и отправить Костылева под домашний арест в подмосковном Щелково, где есть дом у его супруги.

Костылеву вменяют хищение миллиарда рублей у министерства обороны России и неисполнение обязательств по государственным контрактам.

Он был задержан 27 февраля по подозрению в мошенничестве. 25 февраля его вызвали на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере и поместили в изолятор временного содержания. В Тверском суде Москвы рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

