После массовой драки в ТЦ Москвы арестовали шестерых человек

Суд в Москве арестовал на 15 суток мужчин, устроивших массовую драку в ТЦ «Щука»

Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 15 суток шестерых россиян, устроивших массовую драку в торговом центре «Щука». Об этом сообщают в Telegram-канале суды общей юрисдикции столицы.

Как уточняется в пресс-релизе, граждан РФ сочли виновными в мелком хулиганстве (1 ст. 20.1 КоАП РФ). Каждый из них получил наказание в виде административного ареста.

Накануне утром в ТЦ на северо-западе города произошла драка. Как писал Telegram-канал «Новости Москвы», один из посетителей поссорился с охраной и позвал знакомых. Это привело к драке. Очевидцы пытались разнять дерущихся, но тоже пострадали. В конфликте участвовали около 15-20 человек.

На видео с места происшествия один из посетителей сбивает охранника с ног и начинает наносить ему удары. После потасовки правоохранители задержали девять человек. Их доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее «Совет мира» закончился дракой охраны Алиева с протестующими.

 
