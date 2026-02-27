Работник посольства насиловал двух девочек, обещая за это помощь их больной матери

Сотруднику посольства США в Африке вынесли приговор за надругательство над двумя девочками. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, 41-летний мужчина по имени Фоде Ситафа Мара работал в одной из стран Африки. Там он познакомился с девочками в возрасте 13 и 15 лет и пообещал помогать их матери, у которой диагностировали серьезное заболевание.

Однако он говорил школьницам, что получить помощь просто так они не могут, поэтому периодически насиловал их. Мара также подарил им телефон, чтобы связываться и приглашать к себе, когда жена уходила из дома. Сами несовершеннолетние жили недалеко от него, в трущобах.

О происходящем знала домработница, ее посол пытался заставить молчать о происходящем. В конце концов сотрудники правоохранительных органов все равно узнали правду, мужчину уволили.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил к пожизненному сроку.

Ранее лже-пастор совершал насилие над подростками под видом «духовных ритуалов».