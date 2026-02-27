Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Работник посольства насиловал двух девочек, обещая за это помощь их больной матери

Сотрудника посольства США осудили за изнасилование девочек в Африке
Shutterstock

Сотруднику посольства США в Африке вынесли приговор за надругательство над двумя девочками. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, 41-летний мужчина по имени Фоде Ситафа Мара работал в одной из стран Африки. Там он познакомился с девочками в возрасте 13 и 15 лет и пообещал помогать их матери, у которой диагностировали серьезное заболевание.

Однако он говорил школьницам, что получить помощь просто так они не могут, поэтому периодически насиловал их. Мара также подарил им телефон, чтобы связываться и приглашать к себе, когда жена уходила из дома. Сами несовершеннолетние жили недалеко от него, в трущобах.

О происходящем знала домработница, ее посол пытался заставить молчать о происходящем. В конце концов сотрудники правоохранительных органов все равно узнали правду, мужчину уволили.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил к пожизненному сроку.

Ранее лже-пастор совершал насилие над подростками под видом «духовных ритуалов».

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!