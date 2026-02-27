Норвежский противолодочный самолет подлетел к Мурманску и отключил транспондер

Норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon совершил полет к российской границе севернее Мурманска. Об этом свидетельствуют данные анализа полетной информации, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Самолет вылетел с авиабазы Эвенес Королевских ВВС Норвегии и направился в северо-восточную часть страны. На пути в сторону российской границы он на некоторое время отключил транспондер, после чего снова появился на карте и взял курс обратно на базу.

В тот же день британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был зафиксирован над Черным морем в районе Крыма.

Накануне, 26 февраля, польские военные поднимали в воздух истребители якобы из-за активности российской авиации, но самолеты вернулись на аэродромы, не обнаружив подтверждений нарушения воздушного пространства страны. Оперативное командование родов Вооруженных сил (ВС) Польши уточнило, что истребители пробыли в небе несколько часов.

Аналогичный инцидент произошел в Польше 7 февраля и сопровождался закрытием гражданских аэропортов по соображениям безопасности: тогда военные истребители тоже не обнаружили признаков нарушения воздушных границ, из-за которого их подняли в воздух.

Ранее стало известно о появлении летающих радаров НАТО у российских границ в Арктике.