Лавров: РФ готова включить в ДСНВ два новых вооружения

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова включить два из пяти новых вооружений в контексте нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает kp.ru.

«Мы из пяти новых видов вооружения два вида готовы включать в контекст нового договора», — сказал Лавров.

Еще три подпадают под категории, покрытые нынешним договором, уточнил глава МИД РФ. Это межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты подводных лодок и стратегические бомбардировщики.

США ведут переговоры с Россией по стратегической стабильности на фоне истекающего срока для продления стратегического договора СНВ-3.

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