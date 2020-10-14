При столкновении вертолетов ВВС Афганистана погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате столкновения двух вертолетов Военно-воздушных сил (ВВС) Афганистана, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источник в службе безопасности.

Инцидент произошел в районе Нава в провинции Гильменд после того, как вертолеты высадили спецназовцев и приступили к транспортировке раненых, рассказал источник.

По данным другого источника, погибли восемь человек. В министерстве обороны Афганистана произошедшее на данный момент не прокомментировали.